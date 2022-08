Giornalismo in lutto, morto Omar Monestier

Mondo del giornalismo in lutto. Si è spento nella notte Omar Monestier, direttore de Il Messaggero Veneto e de Il Piccolo. Il giornalista ha avuto un malore nel corso della notte, mentre era a casa. A trovarlo il figlio, che ha subito lanciato l'allarme, ma purtroppo non c'era più nulla da fare.

Nato a Belluno il 23 settembre 1964, viveva a Moruzzo. Aveva guidato il quotidiano udinese dal 2012 al 2014, per poi tornare in Friuli nel 2016. Da gennaio 2021 aveva assunto anche la guida della testata giuliana.

Sotto la direzione di Giorgio Lago era stato collaboratore de il Gazzettino fino al 1990 per poi passare alla neonata Gazzetta delle Dolomiti. Quindi aveva lavorato alla Cronaca di Verona e al Mattino dell’Alto Adige. Nell’agosto 1997 assunse l’incarico di vicedirettore del Mattino di Padova a cui, nel 2000, viene aggiunta la vicedirezione della Tribuna di Treviso. Nel maggio 2000 diviene condirettore de Il Mattino di Padova, con ruolo di coordinatore delle testate collegate. Dirige Il Mattino fino al marzo 2012. Da fine 2011 a marzo 2012 era stato anche direttore del Corriere delle Alpi di Belluno.

Tutta la redazione di Mediafriuli esprime il proprio cordoglio e si stringe attorno alla famiglia e ai colleghi.

“Profondo dolore per la scomparsa di un uomo di carattere, di profonda intelligenza e di grande correttezza, umana e professionale, che nella propria carriera di giornalista ha dimostrato di essere un grande direttore per le testate da lui guidate, a partire dal Messaggero Veneto e da Il Piccolo”. È questo il pensiero espresso dal governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga.

Esprimendo il cordoglio di Regione alla famiglia di Monestier e alle redazioni, il governatore ha sottolineato la grande professionalità che ha sempre contraddistinto il giornalista e rimarcato la sua capacità di dare una chiara impronta editoriale alle testate da lui dirette, avvicinando le redazioni al territorio e promuovendo un giornalismo serio e tempestivo, ma sempre basato sulla verifica dei fatti e la ricerca della verità.

Il governatore ha quindi evidenziato quanto “Monestier abbia saputo comprendere e trasmettere, attraverso il proprio lavoro, un territorio complesso come il nostro e abbia sempre lavorato per valorizzarlo, rivelandosi un attento e sempre originale interprete dalla realtà regionale. Il Friuli Venezia Giulia oggi perde un uomo di valore e un giornalista di razza”.

“Ci ha lasciato prematuramente, in punta di piedi, un grande bellunese, un veneto Doc, un giornalista stimato in Veneto, ma anche in altre regioni d’Italia, in cui ha lasciato la sua impronta indelebile come il Friuli e il Trentino. Il tocco della sua penna non si può scordare, per la finezza, per la concretezza e per il rispetto e la ricerca della verità che hanno sempre contraddistinto i suoi articoli, elevandolo così anche ruoli direzionali e di alto livello”. Sono le parole di cordoglio del Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, esprimendo vicinanza alla sua famiglia.

“Monestier – ha aggiunto il Presidente Zaia - ha lasciato il segno laddove è stato chiamato a scrivere: al Gazzettino sotto la direzione di Giorgio Lago, al Mattino di Padova come vicedirettore, alla Tribuna di Treviso e al Corriere delle Alpi di Belluno, la sua terra natia, come direttore. La sua esperienza, la sua carriera giornalistica, ha percorso le strade venete per approdare in Friuli e in Trentino. Direttore del Messaggero Veneto di Udine e Pordenone, direttore de Il Piccolo di Trieste. Leggere il suo curriculum vitae fa sgranare gli occhi per le innumerevoli esperienze che gli hanno fornito, nel tempo, ricchezza, preparazione, solidità e maturità nella scrittura. Ora abbandoniamoci al silenzio, al ricordo, alla testimonianza dei suoi scritti: fermiamoci un attimo e piangiamo una grande perdita per la cultura giornalistica veneta”.

“Ci ha lasciati improvvisamente e prematuramente un giornalista di grande valore che alla lunga e apprezzata direzione del Messaggero Veneto aveva affiancato da poco più di un anno quella del Piccolo, riuscendo con grande equilibrio nel non facile compito di guidare contemporaneamente le due principali testate della regione. L’Ordine dei giornalisti e l’Assostampa del Fvg ricordano con commozione l’amico e il collega e si stringono alla famiglia e alle redazioni dei due quotidiani da lui diretti”, così la nota di Cristiano Degano, presidente dell’Ordine dei giornalisti Fvg, e Carlo Muscatello, presidente Assostampa Fvg.

“Sono molto colpita e addolorata. Una lunga consuetudine con Omar Monestier mi ha permesso di conoscerlo bene e apprezzarne l’acutezza del giudizio e lo spirito vivace, nelle conversazioni personali, nelle relazioni istituzionali come nelle occasioni di confronto pubblico. Era diventato un imprescindibile punto di riferimento per l’intera realtà regionale, che interpretava e stimolava. Una personalità e un professionista di cui sentiremo la mancanza”. La presidente del gruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani esprime il suo cordoglio. “Un pensiero di profondo cordoglio alla famiglia per questo lutto così duro e iniquo – aggiunge la deputata - mentre alle redazioni va la vicinanza e la gratitudine per il lavoro che non si ferma”.

"Con la prematura scomparsa di Omar Monestier perdiamo una persona di valore e un grande professionista che ha legato la sua carriera al Friuli Venezia Giulia. Mente acuta e libera da pregiudizi, ha interpretato al meglio la funzione del giornalismo, sia come redattore che come direttore, facendo del Messaggero Veneto e al Piccolo dei punti di riferimento per la popolazione e per la classe dirigente, senza risparmiare critiche, ma mantenendo sempre aperto il confronto. Ai suoi cari e ai suoi colleghi giunga il cordoglio mio personale e di Forza Italia Fvg", scrive in una nota la coordinatrice di Forza Italia Fvg, Sandra Savino.

“Con la scomparsa del direttore Omar Monestier, il Friuli Venezia Giulia perde non solo un illustre giornalista, un eccellente direttore del Messaggero Veneto e de Il Piccolo, ma un uomo di valore che ha tanto amato il nostro territorio e con il quale - con la sua proverbiale pacatezza - era un piacere confrontarsi sui temi di attualità e di politica. Tutto il movimento della Lega Fvg esprime le più sentite condoglianze ed è vicino alla sua famiglia e alla redazione del Messaggero Veneto e Il Piccolo per questa perdita improvvisa”, dichiara in una nota l’europarlamentare e coordinatore regionale Lega Fvg Marco Dreosto.

"Il vuoto che lascia Omar Monestier con la sua inaspettata e prematura scomparsa amplifica un'assenza di umanità, di civiltà e garbata signorilità, di cui risentirà il quotidiano di noi tutti che l'abbiamo conosciuto. Monestier non era solo un bravo giornalista. Era una brava persona, un uomo d'altri tempi, sempre pronto a offrirsi, direttamente e personalmente, con il sorriso che solo la consapevolezza di un profondo impegno civile può illuminare". Questo il ricordo del senatore Franco Dal Mas, esprimendo il suo cordoglio per la scomparsa del direttore di Messaggero Veneto e Piccolo, mancato nella notte nella sua casa di Brazzacco di Moruzzo.

"Avevo chiesto più volte a Monestier di moderare gli incontri di Forza Italia in regione. Ci ha sempre dato la sua imparziale disponibilità, partecipando ai lavori con l'ironia del sorriso, la preparazione professionale, e l'acuta capacità di osservatore speciale della realtà. La sua assenza si farà sentire perché ci mancherà un interlocutore di valore e di valori" ha concluso Dal Mas.

“Ho appreso questa mattina con sconcerto la notizia della scomparsa di Omar Monestier, Direttore del Messaggero Veneto e del Piccolo. Credo che Monestier lasci alla nostra città, dove dirigeva il quotidiano più letto, una lezione di giornalismo, fatta di intelligenza e serietà. Porgo le più sentite condoglianze, a nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la città di Udine, alla moglie, ai figli e ai suoi colleghi del Messaggero Veneto, rimasti oggi orfani non solo di un direttore ma di un vero e proprio maestro”, è il messaggio del Sindaco di Udine, Pietro Fontanini.

“Grande tristezza nell'apprendere la morte improvvisa e prematura di Omar Monestier, direttore de Il Piccolo e il Messaggero Veneto. Un grande professionista, fine e acuto osservatore della realtà regionale a cui si è sempre dedicato con serietà e passione. Il mio cordoglio alla famiglia e la mia vicinanza a tutti i giornalisti che hanno lavorato con lui”, così in una nota il Presidente di Italia Viva Ettore Rosato.

"Apprendiamo con profondo dispiacere la brutta notizia della scomparsa di Omar Monestier, un giornalista che negli anni ha raccontato con passione e serietà, ma anche elegante schiettezza il nord est, alla direzione di diversi giornali, ultimi dei quali il Messaggero Veneto e Il Piccolo. In questi anni era sicuramente diventato un punto di riferimento per il giornalismo nel Fvg e per l'intera società regionale. Alla famiglia e ai collaboratori vanno le nostre sincere condoglianze". Lo afferma il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Diego Moretti esprimendo il suo cordoglio e quello del gruppo regionale del Partito democratico per la scomparsa di Omar Monestier.

“E’ stato un autentico e serio interlocutore per chi fa politica nella nostra regione, per il nostro territorio, le sue categorie e cittadini. un professionista consapevole del suo ruolo e della sua responsabilità. Capace di interagire a 360° con tutti gli strumenti della comunicazione, dai canali social alle televisioni del territorio, ha impresso un ritmo nuovo ai tempi dell’informazione nei quotidiani che dirigeva. E’ stato troppo presto strappato al suo lavoro e alla sua famiglia, cui il Partito democratico del Friuli Venezia Giulia esprime un cordoglio sincero e profondo”, dichiara il segretario Pd Fvg Cristiano Shaurli.

“L’improvvisa scomparsa di Omar Monestier è per noi motivo di profondo dolore: se ne è andato un giornalista colto, preparato e attento alle evoluzioni politiche ed economiche della nostra regione e delle sue comunità locali”. Lo affermano i consiglieri del gruppo consiliare regionale Forza Italia, Giuseppe Nicoli, Mara Piccin e Franco Mattiussi, esprimendo “profondo cordoglio per la prematura perdita di un giornalista che sarà per sempre ricordato nel Friuli Venezia Giulia. Ci uniamo al dolore dei familiari, dei giornalisti di Messaggero Veneto e Il Piccolo e degli altri giornali che ha diretto in modo magistrale nella sua carriera”.

Il Gruppo del MoVimento 5 Stelle in Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia esprime “cordoglio per la prematura scomparsa del direttore di ‘Messaggero Veneto’ e ‘Il Piccolo’, Omar Monestier. L’inattesa e triste notizia lascia un profondo vuoto nel mondo dell’informazione del Friuli Venezia Giulia – aggiungono i consiglieri pentastellati -. Ci uniamo al dolore della famiglia e delle redazioni dei quotidiani che dirigeva”.

"Il mondo dell’informazione perde un professionista libero e imparziale, capace negli anni di mantenere salda la fiducia delle comunità del Friuli Venezia Giulia nei confronti della stampa locale. Messaggero Veneto prima e Il Piccolo poi, sotto la direzione di Omar Monestier, hanno raccontato il quotidiano dei nostri territori, con capacità ed equilibrio". Con queste parole il consigliere regionale Mauro Di Bert, capogruppo di Progetto Fvg per una Regione Speciale/AR, a nome anche dei colleghi consiglieri, Edy Morandini e Giuseppe Sibau, ricorda il giornalista e direttore Monestier. "La notizia della sua scomparsa ha inevitabilmente scosso tutte le persone che in qualche modo hanno potuto conoscere da vicino e apprezzare la sua competenza e la sua preparazione, unite a un carattere conciliante e un’arguzia che rendevano particolarmente piacevole e ricco di spunti lo stare in sua compagnia", aggiunge il consigliere Di Bert, manifestando una sentita vicinanza alla famiglia e ai colleghi.

"Il Friuli Venezia Giulia perde un professionista serio e competente, un grande giornalista che ha dato voce alla comunità regionale e raccontato con cura e attenzione il nostro complesso territorio. Guardando la realtà con coraggio, Monestier ha saputo interpretare correttamente anche i momenti più difficili. Esprimiamo il nostro cordoglio alla famiglia e alle redazioni dei due quotidiani". Così i consiglieri regionali dei Cittadini Tiziano Centis e Simona Liguori alla notizia della morte del direttore del Messaggero Veneto e de Il Piccolo, il giornalista Omar Monestier.

"Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa del Direttore del Messaggero Veneto e del Piccolo Omar Monestier, e la mia vicinanza alla sua famiglia e ai suoi colleghi. È stata una figura di giornalista molto importante per la nostra regione, sempre impegnata a riaffermare i valori democratici", così si è espresso Furio Honsell di Open Sinistra Fvg.

I consiglieri regionali del Patto per l’Autonomia Massimo Moretuzzo e Giampaolo Bidoli esprimono profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia del direttore dei quotidiani Messaggero Veneto e Il Piccolo Omar Monestier, mancato la notte scorsa. "Giornalista e direttore attento, con capacità di analisi ed equilibrio non comuni, ne ricordiamo l’acume, l’intelligenza e la grande professionalità", affermano Bidoli e Moretuzzo.

"La notizia dell’improvvisa scomparsa del direttore Omar Monestier ci lascia dolorosamente senza parole. Fin dal suo arrivo – è il ricordo del presidente della Camera di Commercio Pordenone-Udine e Confcommercio Fvg Giovanni Da Pozzo –, Monestier ha dimostrato sensibilità nel leggere, ascoltare e interpretare la nostra terra. Da subito ha evidenziato una particolare attenzione al mondo economico e ai suoi temi più rilevanti ed è stato sempre un sincero sostenitore delle iniziative portatrici di riflessione, sviluppo e futuro per questa terra. Con il suo giornale, i suoi scritti, la sua presenza sempre acuta al centro del dibattito politico, economico e culturale della regione, è stato uno sprone per tutti noi e ci mancherà profondamente. Il Friuli Venezia Giulia perde con lui un amico vero. A nome di tutta la Camera di Commercio Pn-Ud e del vicepresidente Agrusti, nonché Confcommercio Fvg con i presidenti provinciali Madriz, Paoletti e Pillon, esprimo le più sentite condoglianze alle redazioni del Messaggero Veneto e del Piccolo e ovviamente la più affettuosa vicinanza alla famiglia".

"La prematura scomparsa del direttore del Messaggero Veneto e de Il Piccolo, Omar Monestier, ci lascia attoniti e addolorati. La regione perde un professionista riconosciuto per serietà, competenza e passione. A nome di tutta Confesercenti Fvg porgo le più sentite condoglianze alla famiglia e alle redazioni", ha fatto sapere in una nota il vice presidente dell'associazione categoria, Marco Zoratti.

Appresa la triste notizia della scomparsa del direttore del Messaggero Veneto e del Piccolo, Omar Monestier, il rettore dell’Università di Udine, Roberto Pinton, e il direttore generale, Massimo Di Silverio, esprimono alla moglie Sara, ai quattro figli, alle redazioni e ai collaboratori dei due quotidiani le più sentite condoglianze da parte dell’intera comunità universitaria. "La notizia dell’improvvisa scomparsa dell’amico Omar Monestier – ricorda il rettore, Roberto Pinton – ci ha fortemente addolorato e colpito. Omar era un grande professionista e una mente brillante ed acuta, ma anche un giornalista sempre attento al mondo universitario e molto interessato agli sviluppi nel campo dell’innovazione. Ha condiviso con l’Ateneo tanti momenti di confronto e dibattito, moderando convegni, ricordo in particolare “I Magnifici Incontri”, e tantissime tavole rotonde. Il confronto con lui era sempre stimolante proprio per la sua forte attenzione e disponibilità a sviluppare questi temi nell’ottica di una crescita non solo economica, ma anche sociale e culturale del Friuli. L’Ateneo esprimere la propria vicinanza, oltre che alla famiglia, anche alle redazioni del “Messaggero Veneto” e del “Piccolo”, colpite da questa perdita così dolorosa".

"Ho appreso con sconcerto e grandissimo dispiacere la notizia dell’improvvisa scomparsa del direttore Omar Monestier. Negli anni, particolarmente complessi, in cui ha guidato i quotidiani Il Piccolo e Il Messaggero Veneto abbiamo potuto apprezzarlo umanamente e professionalmente, in particolare per il non comune interesse rivolto ai temi dell'alta formazione, della ricerca e dell’innovazione e per l’attenzione costante che ha dedicato al nostro Ateneo.Perdiamo una figura di spicco del giornalismo, capace di garantire al nostro territorio un’informazione approfondita ed equilibrata. Tutta la comunità di UniTS si stringe commossa attorno ai famigliari e alle redazioni dei due quotidiani". Con queste parole il rettore Roberto Di Lenarda ha voluto ricordare il direttore Omar Monestier, scomparso nella notte, esprimendo il cordoglio di tutta la comunità dell'Università di Trieste.

