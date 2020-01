Giornalista di Telefriuli aggredito a Udine

Brutto episodio, a Udine, dove un collaboratore di Telefriuli, Giancarlo Virgilio, è stato aggredito dal responsabile della cooperativa addetta alla consegna dei nuovi bidoncini per la raccolta 'porta a porta' che, dopo la seconda circoscrizione, partirà anche nella zona Sud della città (circoscrizioni 4, 5 e 6).

Proprio per documentare, come già accaduto molte volte nella seconda circoscrizione, le operazioni, il giornalista aveva informato il responsabile che avrebbe effettuato alcune riprese nel gazebo allestito in via Mistruzzi, nella zona di Baldasseria, a poca distanza dalla chiesa di San Pio X.

Il responsabile ha detto al giornalista che non era autorizzato a filmare, dicendo che c'era un problema di privacy. Il giornalista ha quindi spiegato che non avrebbe ripreso volti, a meno che le persone non avessero espressamente dato il loro consenso a essere riprese e intervistate.

Non appena iniziato il lavoro, il responsabile gli si è avvicinato e gli ha sottratto il telefono, con cui stava riprendendo. La telecamera ha registrato tutti i momenti della colluttazione (qui il video). Solo dopo aver consegnato il proprio documento, al giornalista è stato resituito il cellulare.

La solidarietà dell'Amministrazione e di Net

“Ho appena visto le immagini scioccanti dell’aggressione di cui è stato vittima Giancarlo Virgilio, che ho subito sentito per esprimergli la mia solidarietà per quanto accaduto”, dichiara l’Assessore alla sicurezza del Comune di Udine Alessandro Ciani.

“Ho già avuto rassicurazioni dal Direttore di Net Massimo Fuccaro, che ho immediatamente contattato, affinché prendesse provvedimenti esemplari nei confronti dell’aggressore, sul fatto che è stato interrotto ogni rapporto con la cooperativa in questione. Episodi del genere non devono succedere ma se, come in questo caso, dovessero verificarsi, è fondamentale che ci sia, da parte dell’Azienda, una presa di posizione immediata e quantomai severa”, conclude Ciani.

La conferma di un severo provvedimento è arrivata dalla stessa municipalizzata. “Sono innumerevoli i servizi che la vostra testata ha dedicato al sistema di casa per casa, sempre utili e puntuali" ha dichiarato Fuccaro durante una telefonata intercorsa con la vittima dell'aggressione. "Mi scuso per quanto accaduto e vi ringrazio per il servizio che date”, ha concluso l'ingegnere annunciando l'intenzione di interrompere ogni rapporto di collaborazione con la cooperativa in questione.