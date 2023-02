Giornata del 112, in Fvg oltre 600mila chiamate nel 2022

L'11 febbraio ricorre la Giornata europea del Numero Unico di Emergenza europeo 112, istituita nel 2009 con l’adozione di una dichiarazione congiunta del Parlamento, del Consiglio Ue e della Commissione europea, per incrementare la conoscenza del servizio e dei suoi vantaggi per i cittadini.

Per l'occasione la Protezione civile regionale ha organizzato anche un Open Day, dando la possibilità ai cittadini di visitare la Centrale operativa di Palmanova, dove vengono raccolte, gestite e smistate le chiamate di emergenza.

L'112Day è un'opportunità per conoscere il funzionamento del Servizio e per conoscere il lavoro degli operatori; questa centrale operativa di primo livello è attiva 24 ore su 24, 365 giorni all'anno; risponde alle chiamate dei cittadini destinate alle sale operative di secondo livello di Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del fuoco, Emergenza sanitaria e Capitaneria di porto.

Il Nue è oggi operativo in 12 Regioni italiane, con 17 Centrali Uniche di Risposta che garantiscono la copertura del servizio a oltre 36 milioni di abitanti.

Il servizio permette di richiedere il tipo di soccorso di cui necessita (sanitario, forze di polizia, Vigili del fuoco e soccorso in mare). La chiamata viene raccolta dalla Centrale che, svolte le opportune verifiche, la inoltra con i dati di localizzazione del chiamante e del tipo di soccorso, alla Sala operativa competente per l’intervento immediato.

Il sistema 112, in piena coerenza con i requisiti del Servizio previsti dalla normativa europea e recepiti in quella nazionale, presenta rilevanti punti di forza, che lo rendono prezioso per tutti i cittadini, a partire dalla garanzia di un accesso multilingue.

Tutte le chiamate sono localizzate. Per garantire maggiore accuratezza, dal 2022 l’Italia si è adeguata ai migliori standard tecnologici, aggiungendo ai dati provenienti dalla rete telefonica quelli generati dallo smartphone.

Le Cur, inoltre, effettuano una rilevante azione di filtro delle chiamate improprie (non di emergenza).

Entrando nel dettaglio, nel 2022 il Nue Fvg ha ricevuto 643.352 chiamate, anche da fuori regione. Il 44,38% erano di non emergenza (285.529). Le emergenze in mare sono state 125; 74.802 le chiamate transitate verso l’Arma dei Carabinieri; 54.916 quelle verso la Polizia di Stato; 193.858 per soccorso sanitario (Sores); 33.482 per soccorso tecnico urgente.

Nel corso del 2022, le chiamate gestite con il traduttore sono state 3.267. Le lingue più ricorrenti sono state l'inglese per 1.535 chiamate (la maggioranza di fatto con un 47%), a seguire il tedesco con 784 chiamate (il 24%), il rumeno con 130 chiamate pari al 4% e lo sloveno con 126 chiamate pari al 4%. Una media di 9 al giorno.

Quante chiamate sono arrivate al Nue 112 Fvg dall'aprile del 2017 al dicembre 2022? Sono state 500.424 nel 2017, 615.712 nel corso del 2018, 626.274 nel 2019, 638.188 nel 2020, 596.378 nel 2021 e 643.352 nel 2022.

I picchi, in questi anni, si sono registrati in particolare nei mesi estivi per quanto riguarda il 2017, il 2018 e il 2019; a inizio anno nel 2020 (che ha registrato un picco anche in estate e nel sopraggiungere dell'inverno). Nel 2021 e nel 2022 i picchi sono sempre stati registrati in estate o a fine estate. Nel corso del 2022, il picco è stato raggiunto il 6 agosto, in concomitanza con gli incendi del Carso (3.106 chiamate nella giornata).

Il tempo medio di risposta degli operatori del Servizio è sempre stato compreso tra i 3,6 secondi e gli 8 secondi.

Nel corso di gennaio 2023 il servizio Nue Fvg ha registrato 52.329 chiamate. La metà erano di non emergenza (26.260). Le emergenze in mare sono state 7; 525 le chiamate per incidente stradale; 310 per situazioni generiche di pericolo; 15.013 per soccorso sanitario; 1709 per soccorso tecnico urgente. Rinvenimenti/segnalazioni: 6.605 chiamate.