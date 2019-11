Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate a Redipuglia e scattano i divieti

Limitazioni alla circolazione nella zona del Sacrario Militare di Redipuglia in occasione della celebrazione della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate di lunedì 4 novembre 2019.



La circolazione sarà interdetta per tutti i veicoli, salvo quelli espressamente autorizzati in occasione della cerimonia di lunedì 4 lungo la Strada regionale 305 nel Comune di Fogliano Redipuglia, nel tratto stradale compreso tra la via III° Armata-angolo via Atleti Azzurri d'Italia e via III° Armata-incrocio via Sant'Elia.



La Polizia anticiperà la riapertura al traffico normale ove la fine delle prove generali della cerimonia avvenga prima dell'orario previsto (ore 12.30).