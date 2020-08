Giornata difficile lungo le linee ferroviarie Fvg

Giornata difficile lungo le tratte ferroviarie del Fvg. Questa mattina, infatti, si sono registrati ritardi fino a cento minuti lungo la Trieste-Venezia, a causa di un guasto al sistema di distanziamento dei treni sull'unico binario attivo nel tratto tra Bivio d'Aurisina e Trieste.

I disagi sono proseguiti per circa tre ore, dalle 7 alle 10, in attesa che il personale Rfi ripristinasse la linea. Ricordiamo che, fino a fine mese, il tratto è interessato dai lavori di messa in sicurezza, dopo la frana che aveva raggiunto i binari.

Poco dopo la soluzione del problema tecnico, un’altra serie di rallentamenti si è registrata per la presenza di migranti lungo la linea, tra San Giovanni al Natisone e Udine Parco. Le prime segnalazioni alle forze dell’ordine sono arrivate poco prima delle 12, mentre il traffico è tornato regolare dopo le 14.30. I treni in viaggio hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 40 minuti.