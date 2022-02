Giornata più tranquilla alla Base Usaf di Aviano

Dopo l’intensa attività del primo giorno di guerra in Ucraina, i cieli friulani sono stati sorvolati in maniera minore dai caccia americani del 31esimo Fighter Wing di stanza alla Base Usaf di Aviano.

Resta, comunque, alta l’attenzione all’aeroporto Pagliano e Gori anche se, al momento, non c’è una concreta prospettiva di un intervento militare della Nato nel conflitto, come ricorda il generale di corpo d’armata Vincenzo Santo, già Capo di Stato Maggiore in Afghanistan.

“La Nato sta seguendo l’evoluzione militare e diplomatica del conflitto, ma ipotizzare un coinvolgimento operativo è alquanto prematuro”, spiega il generale Santo. “Certo, se le forze del Patto Atlantico dovessero decidere di fare qualcosa di più significativo dal punto di vista militare, non possiamo escludere che una base di questo genere venga annoverata nella lista dei possibili obiettivi ‘sensibili’ per i russi, anche se sicuramente ci sono altre basi, nei Paesi Baltici o in Polonia, che sono più vicine alla zona di combattimento”.

Per il generale è difficile prevedere gli sviluppi dell’invasione russa, che si potrebbe interrompere a breve con un tavolo di trattativa, proseguire più a lungo o sfociare in una resa incondizionata e un cambio di regime a Kiev.