Giorno della memoria, il ricordo degli agenti deportati

Oggi, la Polizia di Stato di Udine e l’Associazione nazionale Polizia di Stato hanno celebrato, come ormai avviene da diversi anni, la Memoria dei poliziotti che, nel 1944, in servizio alla Questura di Udine, furono deportati nei campi di sterminio nazisti senza fare più ritorno in Patria, e i cui nomi sono scolpiti nella lastra marmorea nel piazzale interno della Questura.

Una funzione religiosa è stata officiata dal cappellano della Polizia di Stato di Udine, don Olivo Bottos, al Tempio Ossario alla quale hanno partecipato, oltre ai labari delle Associazioni d’Arma, numerose autorità civili e militari, tra le quali il Prefetto, i vertici provinciali delle altre forze armate e di polizia, assieme al personale della Polizia di Stato.

Al termine della messa, il Questore Manuela De Bernardin ha deposto una corona in memoria del sacrificio dei nove poliziotti, davanti al monumento collocato fin dall’anno 2003 nel cortile interno della Questura.

Anche Paola Del Din, Medaglia d’Oro al Valor Militare, come in tutti gli anni precedenti, non ha voluto mancare al ricordo delle vittime dell’Olocausto, e, in particolare, delle Guardie di Pubblica Sicurezza uccise nei campi di sterminio: Filippo Accorinti, Alberto Babolin, Bruno Bodini, Giuseppe Cascio, Mario Comini, Antonino D’Angelo, Anselmo Pisani, Mario Savino e Giuseppe Sgroi. L'unico sopravvissuto di quel tragico rastrellamento fu Spartero Toschi, che dopo la prigionia e il campo di concentramento tornò a Udine dove morì nel 1964.

"I poliziotti che nel '44 furono prelevati da Udine e deportati dalla milizia nazista nei campi di concentramento rappresentano un esempio da seguire per l'insegnamento che ci hanno lasciato: opporsi alla vergogna delle leggi razziali, all'odio e alla violenza del nazifascismo. Siano dunque un riferimento per i giovani e le future generazione, per ricordare loro il valore della civiltà e dell'etica, contro le nuove forme di fascismo che oggi si insinuano nella società". A dirlo è la consigliera regionale del Pd, Mariagrazia Santoro a margine della cerimonia che si è tenuta questa mattina. "Quei poliziotti, nell'adempimento del loro dovere, dimostrarono quanto sia sbagliato seguire un'ideologia anziché guardare alla civiltà" aggiunge Santoro. "La funzione fondamentale delle istituzioni è quella di mantenere sempre viva la memoria contro ogni forma strisciante di neofascismo. Ricordare – conclude – significa combattere il negazionismo e le nuove forme di fascismo e di odio sociale".