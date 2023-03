Giovane aggredito da uno straniero nei pressi della stazione di Cormons

Strattonato per ottenere qualche euro. E’ la disavventura successa giovedì pomeriggio ad uno studente neo-diciottenne all’esterno della stazione ferroviaria di Cormons, dove è stato avvicinato da uno straniero che gli si è rivolto con modi bruschi per ottenere denaro. Il giovane ha cercato di non dare ascolto alle insistenti richieste dell’uomo, che a quel punto si è però avvicinato al ragazzo strattonandolo per un braccio: spaventato, lo studente ha ceduto allo straniero qualche euro pur di essere lasciato in pace.

Proprio in quel momento però transitavano nei pressi della stazione due agenti della polizia locale, che hanno identificato l’autore dell’aggressione, già noto alle forze dell’ordine, procedendo poi a segnalarne il comportamento alla Procura di Gorizia. Il denaro è stato quindi restituito al giovane.