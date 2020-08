Giovane barista azzannata al volto da un pitbull

Una giovane dipendente del bar La Vela di Lignano Sabbiadoro è stata azzannata al voto dal pitbull di un cliente. L'aggressione improvvisa e inaspettata è avvenuta alle 13.30 ai danni di una ragazza che presta servizio nel locale di viale Italia.

Sul posto, oltre ai Crabinieri, sono stati chiamati immediatamente i sanitari che hanno trasportato la vittima in ospedale per gli accertamenti sanitari. Fortunatamente non sembra che i traumi riportati siano gravi. Tanto, però, lo spavento.

Un analogo episodio si stava verificando ieri sera, in Largo del Pecile, a Udine. E’ accaduto poco dopo le 20, quando il cane della cliente di un locale della zona, al guinzaglio ma particolarmente agitato, ha tentato di aggredire una bambina di circa 6 anni mentre camminava con i suoi genitori. La prontezza del padre, che ha spostato verso di sé la figlia, ha fortunatamente sventato il morso.