Giovane capriolo soccorso in spiaggia a Lignano

Intervento congiunto, questa mattina a Lignano, di Vigili del Fuoco, Carabinieri, Capitaneria di Porto e Polizia Locale per mettere al sicuro un giovane esemplare di capriolo che, disorientato, era anche entrato in acqua. Sul posto i Vigili del fuoco del distaccamento volontario di Lignano che con i colleghi hanno soccorso e recuperato il giovane capriolo.



L'animale, che vagava per la cittadina balneare, disorientato è arrivato fino all'arenile, entrando anche in acqua. Bloccato dal personale degli enti intervenuti è poi stato preso in consegna da un veterinario e dal personale incaricato del recupero della fauna selvatica.