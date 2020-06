Giovane centauro ferito ad Arta Terme

Incidente nel tardo pomeriggio ad Arta Terme, lungo la provinciale della Val d'Incarojo. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Tolmezzo, poco prima della galleria di Chiaulis, un motociclista ha perso il controllo della sua due ruote, una Yamaha, rovinando sull'asfalto e riportando la frattura di una gamba. Si tratta di un ragazzo di vent'anni di Paluzza, trasportato in ambulanza all'ospedale di Tolmezzo per accertamenti.

Sempre nel pomeriggio di ieri si è verificato un incidente anche in via Nazionale, a Buttrio. Il conducente di una vettura è andato a sbattere contro un palo della segnaletica stradale; per lui nessuna particolare conseguenza sanitaria.