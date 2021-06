Giovane ciclista investita a Udine

Una ciclista minorenne è rimasta ferita in un incidente accaduto poco prima delle 16 di oggi, giovedì 17 giugno, a Udine. La giovane, mentre in sella alla sua bicicletta, è stata urtata da un autocarro marca Peugeot guidato da un 55enne. Il mezzo stava transitando lungo via Bezzecca quando in prossimità dell'incrocio con via Caprera, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale intervenuta sul posto per i rilievi, si è scontrato con la bicicletta. La giovane, che nell'urto è finita a terra, è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata presso nosocomio per accertamenti.