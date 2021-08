Giovane ciclista investito a Udine

Incidente, poco prima di mezzogiorno, a Udine in piazzale del Commercio. Un giovane di 29 anni di nazionalità indiana, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale di Udine, intervenuta sul posto per i rilievi, è stato urtato da un'auto, mentre era in sella alla sua bicicletta. Nella caduta al suolo, il giovane ha riportato diversi traumi agli arti superiori.

Alla giuda dell'auto che ha urtato il ciclista un 82enne di Udine.

Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno trasportato lo straniero all'ospedale di Udine per le cure.