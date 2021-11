Giovane coppia raggiunta da un colpo di arma da fuoco

Passeggia con la sua fidanzata, a Buja, quando viene raggiunto al volto da un colpo di arma da fuoco esploso da un fucile da caccia. È successo nella giornata di ieri.

Vittima un ragazzo di 19 anni, residente in un paese della Collinare, subito trasportato all'ospedale di San Daniele del Friuli con un'ambulanza inviata dalla Centrale Sores di Palmanova.

Fortunatamente il colpo che non gli ha causato lesioni gravi, essendo stato esploso da una distanza importante. Il 19enne è stato medicato per le ferite causate dall'esplosione della cartuccia, composta da pallini, del tipo utilizzato per la caccia.

Raggiunti dai pallini anche la fidanzata del giovane, una coetanea della zona, con cui il ragazzo stava passeggiando, e il loro amico a quattro zampe. Per la giovane e il cagnolino non ci sono state conseguenze di tipo sanitario.

Tanta paura per la coppia che ha chiamato subito il 112. Indagano i Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo e della Stazione di Osoppo per identificare la persona che ha esploso il colpo.