Giovane esce di strada a Maniago: incastrata nell'auto

Incidente stradale in via Tesana sud, a Maniago. Un'auto, guidata da una 25enne di San Vito al Tagliamento, ha sbandato finendo la sua corsa su un fianco. Nonostante sia rimasta sempre cosciente e in buone condizioni fisiche è stato necessario estrarla dall'abitacolo dal cristallo anteriore. Sul posto i vigili del fuoco di Maniago che hanno aiutato a mettere in sicurezza la giovane che è stata immediatamente riposta sulla barella spinale e trasportata in ospedale per accertamenti dal personale sanitario presente sul posto.