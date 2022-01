Giovane escursionista tratto in salvo ad Andreis

Doppia operazione di soccorso, nel pomeriggio, nel Friuli Occidentale, a Tramonti di Sopra e con un'operazione di salvataggio non banale per i tecnici Cnsas della stazione di Maniago ad Andreis.

Il primo intervento si è svolto sul Lago di Redona dove una donna è caduta e si è fratturata una caviglia mentre scendeva assieme al marito dal ristorante verso la riva. Sul posto si sono portati i soccorritori della stazione di Maniago e i Vigili del Fuoco ma si è dovuto attendere l'arrivo del personale dell'ambulanza con il medico per poter valutare e imbarellare la donna che presentava altri problemi pregressi di salute. La donna, residente a Motta di Livenza, del 1979, ha riportato la frattura di tibia e perone. È stata stabilizzata e consegnata all'ambulanza.

Più impegnativo per i soccorritori l'intervento scattato sempre poco dopo le 14.30 sulle alture sopra Andreis. Un escursionista di 39 anni di Porcia ha chiesto aiuto perché rimasto incrodato e bloccato in forte esposizione durante la discesa dal Monte Taront lungo il sentiero Ccai 977. L'uomo non riusciva più a procedere né in salita né in discesa e si è ancorato spaventato a un pino mugo in attesa dei soccorritori a una quota di 1.300 metri.

Per raggiungerlo è stato necessario coinvolgere l'elicottero della Protezione civile che ha caricato a bordo cinque soccorritori per sbarcarli nei pressi di Forcella Antracisa. Da qui è stato necessario poi effettuare delle manovre di corda per raggiungere in sicurezza l'escursionista e riportarlo fino a un punto dal quale fosse possibile effettuare l'imbarco. Le manovre hanno richiesto il tempo necessario e l'escursionista è stato riportato in salvo poco prima delle 17.30.