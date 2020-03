Giovane fermato con cacciaviti e forbici

La scorsa notte la Polizia di Stato di Trieste ha denunciato per il possesso ingiustificato di strumenti atti a offendere un triestino classe 1999. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato rintracciato da un equipaggio della Squadra Volante, assieme a due minorenni, nei pressi di un negozio automatico in via Giulia.

All’interno dello zaino aveva due cacciaviti a taglio e un paio di forbici. Dopo gli accertamenti e le formalità di rito, è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica.