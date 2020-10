Giovane investita sulle strisce pedonali

Una ragazza di 17 anni è stata investita questa mattina sulle strisce pedonali lungo la strada regionale, a Fagagna, nel tratto che prende il nome di via Spilimbergo, all'altezza del civico 47. È successo poco dopo le 7, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Stazione di San Daniele del Friuli, intervenuti per i rilievi e la viabilità.

La minorenne è stata tempestivamente soccorsa dal personale medico inviato dalla Centrale Sores di Palmanova. Le sue condizioni sarebbero serie.

L'incidente, con la conseguente necessità di provvedere con i soccorsi, ha causato pesante ripercussioni sul traffico.