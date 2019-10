Giovane investito in via Monte Grappa

Incidente, questa mattina verso le 9:45, in via Monte Grappa a Udine. Un 23enne di Pasian di Prato è stato centrato da un'auto guidata da una giovane di 25 anni, residente in città. Il ragazzo è stato prontamente soccorso dal personale sanitario arrivato sul posto in ambulanza e auto medica e trasportato all'ospedale di Udine.



La donna, alla guida di una Volkswagen Polo, secondo quanto ricostruito dalla Polizia Locale di Udine che si è occupata dei rilievi, proveniva da via Bernardinis quando giunta all'intersezione con via Monte Grappa non è riuscita a evitare il pedone. La dinamica dell'incidente è in corso di definizione da parte della Polizia Locale di Udine.