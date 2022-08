Giovane muore investito da un'auto nel cuore della notte

Tragedia della strada, nella notte, a Porcia, dove un ragazzino di 15 anni è stato investito e ucciso da un'auto.

L'incidente è avvenuto intorno alle 2.30 in via Lazio. Il minore, stando a una prima ricostruzione, si trovava in sella alla sua bici quando è stato urtato dalla vettura e sbalzato a diversi metri di distanza.

Sul posto i Vigili del Fuoco di Pordenone e il personale sanitario con automedica, ambulanza ed elicottero in volo notturno. Il giovane è stato immediatamente soccorso, con le manovre di rianimazione, e trasportato in ospedale, dove è stato constatato il suo decesso, in seguito alle gravissime ferite riportate.

Intervenuti anche i Carabinieri, che dovranno ora ricostruire la dinamica dell'accaduto.