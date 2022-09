Giovane sandanielese sorpreso a spacciare in stazione a Udine

I Carabinieri della Sezione Operativa di Udine, nell’ambito di una più ampia azione di controllo anti-spaccio nella zona di Borgo stazione, hanno arrestato in flagranza di reato un 20enne residente in San Daniele del Friuli.

Il ragazzo è stato controllato nel primo pomeriggio di ieri nell'autostazione e trovato in possesso di una dozzina di dosi di hashish già preconfezionate e pronte alla vendita, di uno spinello e di altro hashish non ancora frazionato. Altro stupefacente, per un totale di circa 100 grammi, è stato rinvenuto anche nella sua abitazione.

Su disposizione della Procura del Tribunale di Udine, il giovane è accompagnato nella Casa Circondariale di Udine, a disposizione dell'autorità giudiziaria.