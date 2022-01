Ha riportato un trauma cranico e una frattura alla gamba una ragazza di 18 anni che, nel pomeriggio di ieri, è caduta mentre sciava sulle piste del Lussari.

È stata soccorsa e trasportata in volo, con l'elicottero sanitario, al Santa Maria della Misericordia di Udine. Non è in pericolo di vita.

Sul posto il personale di Promotour e gli agenti della Polizia di Stato.