Giovane trovato senza vita al confine tra Gorizia e Nova Gorica

Il corpo senza vita di un giovane, di età compresa tra i 25 e i 30 anni, è stato trovato, questa mattina, intorno alle 7, sopra il tunnel ferroviario, al confine tra Italia e Slovenia, a Gorizia. A dare l'allarme è stata una donna che ha notato il corpo a terra.

Sono state allertate in prima battuta le autorità goriziane; sul posto è intervenuta la Polizia di Stato della Questura del capoluogo isontino. Le indagini sono state poi affidate dai colleghi della Polizia di Nova Gorica, poiché il corpo è stato trovato in territorio sloveno, anche se per poco.

Non sono chiare le cause del decesso; è stata disposta un'autopsia che sarà eseguita a Lubiana. Ancora sconosciuta l'identità della vittima.