Giovane ubriaco e senza mascherina aggredisce gli agenti

Ieri sera la Polizia di Stato di Trieste ha denunciato per il rifiuto di fornire le proprie generalità e per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale un giovane triestino del 2002. Prima delle 22 è stato notato all’interno di un’area verde di via Donota, assieme ad altri quattro ragazzi, risultati essere minorenni, da personale della Squadra Volante della Questura impegnato nel controllo del territorio. Alla vista degli operatori il gruppo ha cercato di nascondersi.

Il maggiorenne, già noto alle forze dell’ordine e in palese stato di alterazione alcolica, si è rifiutato di fornire le proprie generalità e, pur invitato ripetutamente, non ha voluto indossare la mascherina, oltraggiando pesantemente gli operatori. Dopo le formalità di rito, è stato denunciato e multato sia per aver violato la normativa antipandemica sia per ubriachezza.