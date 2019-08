Giovani escursionisti recuperati ad Arcola di Barcis

Poco dopo le 19.30 al 112 è arrivata una richiesta di aiuto da parte di una coppia di escursionisti che, assieme ai loro due cani, erano rimasti bloccati a quota 600 metri in località Arcola di Barcis. La coppia di ragazzi, un uomo e una donna classe '94 e '91, aveva smarrito il sentiero e, al calar della sera, non sapendo più come tornare a casa, chiedeva soccorso.

Una volta individuate le coordinate geografiche in cui gli escursionisti erano bloccati, la Sala Operativa ha inviato sul posto le squadre della stazione di Maniago del Soccorso Alpino, due squadre di vigili del fuoco del distaccamento di Maniago e una squadra Speleo Alpino Fluviale dalla Centrale di Pordenone; allertati anche l'elicottero dei pompieri di Venezia, il Drago81, e quello della Proteazione civile.

Grazie ai sorvoli la coppia è stata individuata alle 20.30; alle 20.45 i due giovani sono stati vericellati, recuperati ed elitrasportati in una piazzola dov'erano presenti le squadre di terra. Una volta verificate le condizioni di salute della coppia e dei loro amici a quattro zampe, sono stati accompagnati a recuperare l'auto.