Gira nudo per il parco, denunciato

I Carabinieri della stazione di Sacile hanno denunciato per atti osceni in luogo pubblico un 54enne della zona. L’uomo, durante le afose giornate di luglio e agosto, era stato notato - completamente nudo - aggirarsi a piedi nel giardino pubblico di fronte al condominio di via Nanetti, a Sacile, frequentato ogni giorno da famiglie e bambini.

Grazie alle immagini di videosorveglianza e a numerose testimonianze, i militari hanno identificato con certezza il responsabile. L’esibizionista ora rischia una pena da quattro mesi a quattro anni e sei mesi di reclusione.

Dal 2016, infatti, gli atti osceni costituiscono un illecito amministrativo (con pena pecuniaria da 5mila a 30mila euro) che diventa reato penale quando sono commessi all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori o se sussiste il pericolo che vi assistano.