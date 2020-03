Girano senza motivo, 25 denunciati in Friuli

Altre 25 persone sono state denunciate dai Carabinieri della Compagnia di Udine, impegnati in questi giorni nei controlli per il rispetto del decreto per il contenimento del Coronavirus. A Tavagnacco, Majano e Martignacco, i militari della Radiomobile e delle Stazioni locali hanno sorpreso sette persone che transitavano in strada senza giustificazioni. Una di queste è stata denunciata anche perché inottemperante al divieto di ritorno nel comune di Udine e per ubriachezza.

A Majano, a Colloredo di Monte Albano e a Codroipo, i militari hanno denunciato 18 persone, anche queste sorprese in strada senza valida motivazione. Due di loro, un ragazzo di 24 anni italiano e un 26enne tunisino, sono stati denunciati rispettivamente anche perché inottemperanti al divieto di ritorno nel comune di Udine e perchè sottoposto a un decreto di espulsione, emessi dal Questore di Udine.