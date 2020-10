Giro d'Italia a Cividale, scattano le limitazioni al traffico

Cividale del Friuli ospiterà per la quarta volta in pochi anni il Giro d’Italia (2014, 2016 e 2018 il Giro d’Italia donne); martedì 20 ottobre il Giro effettuerà un duplice passaggio in città in occasione della tappa Udine – San Daniele del Friuli.

Il percorso cittadino si snoderà lungo le seguenti strade: Via Gemona, Via Bottego, Via Libertà, Via Sanguarzo, Via Valli del Natisone (primo passaggio delle 11.40 circa); Via Castelmonte, Via Carraria, Viale Europa, Via Borgo San Pietro, Ponte del Diavolo, Largo Boiani, Via Pellico, Via Mons. Liva, Via Perusini, Via del Laterano, Via Moimacco (secondo passaggio delle 12.40 circa).

La chiusura delle strade sarà ininterrotta (considerato che su Cividale la gara passa due volte) dalle ore 09.30 alle ore 13.30 circa.