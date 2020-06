Giro di cocaina nel locale, nuovo stop per 75 giorni

Questa mattina, gli agenti della Questura di Pordenone hanno eseguito il provvedimento di sospensione per giorni 75 disposto dal Questore di Pordenone Marco Odorisio nei confronti di un locale di Porcia, che era già stato chiuso, ad aprile dello scorso anno, per un mese e mezzo.

La misura è stata adottata in seguito a quanto emerso durante i controlli svolti nelle serate di venerdì 12 e mercoledì 17 giugno, che hanno visto impegnati agenti dell’Ufficio Polizia Amministrativa e di Sicurezza, delle Volanti e della Squadra Mobile di Pordenone, equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Veneto” di Padova e un’unità cinofila antidroga della Polizia di Stato.

Intorno alle 22.30 di mercoledì gli agenti hanno eseguito una perquisizione delegata dalla Procura di Pordenone per una violenza sessuale ai danni di una giovane donna, che era stata abusata nella notte del 1° febbraio nell’area del parcheggio del locale, dopo aver incontrato il suo aggressore all’interno del bar. Durante il controllo, l’unità cinofila si è diretta verso un vano dietro al bancone dove, tra i fusti di birra, hanno scoperto alcune custodie di dvd sulle quali erano presenti evidenti tracce di polvere bianca, poi risultata cocaina, oltre a cannucce e tessere tipicamente usate per formare le “righe” di stupefacente prima dell’assunzione. All’interno del locale sono stati identificati cinque avventori, due dei quali con precedenti in materia di droga.

Venerdì 12, invece, il cane antidroga, nel parcheggio del locale, aveva puntato un’auto con all’interno due giovani semiaddormentati. A bordo era stato sequestrato un involucro contenente grammi 2,7 di cocaina.

Visti anche i precedenti, il Questore ha quindi deciso per la sospensione dell’attività.