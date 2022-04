Giro di fatture false per evadere il fisco, condannati padre e due figli

Avevano messo in piedi un giro di fatture false per evadere il fisco, condannati il padre e due figli. Il Tribunale di Udine ha inflitto due anni di carcere a un professionista, di 62 anni, e un anno e tre mesi e un anno e un mese di reclusione, pene sospese, ai figli di 30 e 34 anni, per emissione di fatture false e dichiarazione fraudolenta.

Secondo l’accusa, al centro delle emissioni c’era la Gip Gestioni, che tra il 2011 e il 2014 si sarebbe avvalsa di fatture false per oltre un milione e 200mila euro d’imponibile e 268mila euro di Iva, oltre a emettere fatture false per quasi un milione di euro d’imponibile e circa 200mila euro di Iva.

Satelliti erano Mapi Immobiliare e Business & Consulting, che avrebbero emesso alla Gip Gestioni fatture false per quasi 627mila euro di imponibile e 154mila euro di Iva complessivi. Tutte le società, con sede a Udine, erano di fatto amministrate dal padre. I reati connessi alle fatturazioni del 2011 sono stati prescritti.