Gita in bici con il nipote, nonno batte la testa

Incidente nella tarda mattinata, lungo l'ex provinciale 65, nel tratto che prende il nome di via Mason, a San Quirino. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Sacile, intervenuti per rilievi e viabilità, si sono scontrati due ciclisti. Si tratta di un nonno che era uscito per una gita in bici con il nipote di poco meno di 18 anni.

Ad avere la peggio, rovinato sull'asfalto, è stato il pensionato, classe 1940, che ha riportato un trauma cranico.

L'uomo è stato assistito dal personale di un'automedica che lo ha stabilizzato. Sul posto è atterrato anche l'elicottero sanitario, che lo ha trasportato poi in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita.

La Centrale Sores di Palmanova aveva inviato anche un'ambulanza. Per il minorenne, per fortuna, solo qualche graffio. Entrambi sono della zona.