Giulio Regeni vivo dopo il rapimento, ma in mano alla National Security

Giulio Regeni è stato visto vivo dopo il rapimento, avvenuto al Cairo il 25 gennaio 2016, in una caserma della National Security Agency. La rivelazione dei un ex 007 egiziano è in mano alla Procura di Roma, intenzionata a chiudere le indagini e andare a processo.

Questa mattina Il Fatto quotidiano, La Repubblica e il Corriere della sera riportano in prima pagina la notizia. Ci sarebbero, però, altre rivelazioni importanti in mano alla Procura capitolina - guidata da Michele Prestipino e dal sostituto Sergio Colaiocco - avvolte nel più stretto riserbo. Esse rivelerebbero particolari inediti, mai usciti sui giornali nè divulgati in qualsiasi altra forma.

Prove che dimostrano il coinvolgimento dei servizi segreti egiziani nel sequestro e uccisione del ricercatore friulano.

Sono cinque i funzionari delle forze di sicurezza locali indagati dalla procura di Roma: il generale Sabir Tareq, il colonnello Ather Kamal, il capitano Osan Helmy, il collaboratore Mahmoud Najen e il maggiorne Magdi Adblaal Sharif.