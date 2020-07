Giustizia a pezzi, sufficienti due colpi e il tribunale è finito ko

Neppure il tribunale di Udine, anche se è tra i più efficienti e meglio organizzati del Triveneto, è riuscito a restare indenne rispetto agli effetti dell’emergenza sanitaria e della carenza di personale, ma dal colloquio con il suo presidente, Paolo Corder, emergono anche altri motivi di preoccupazione.

Anche a Udine state facendo i conti con i postumi della quarantena? “Ci sono alcune problematiche croniche che sono state se possibile aggravate dall’emergenza Covid-19, alla quale sono dovute nuove criticità. Il problema più grave e la carenza di personale, incluso quello in posizione apicale. Ci sono in servizio poco più della metà delle persone delle quali abbiamo bisogno, mentre l’organico dei magistrati è praticamente pieno e come tale lavora a pieno ritmo. Nel 2018, dopo quasi 26 anni di blocco sono stati fatti concorsi per gli assistenti, dunque non per posizioni apicali. Al tribunale di Udine, ne sono arrivati ben 19. Quasi non credevo ai miei occhi. Ebbene, a distanza di circa un anno dal loro arrivo ne sono rimasti in piena funzione solo tre. Gli altri sono altrove e solo se tutto dovesse andare per il meglio riuscirò a recuperarne tre. Sul versante degli apicali ho a disposizione cinque direttrici di cancelleria su 10. Esiste una mole di attività a valle delle sentenze che deve per forza di cosa essere fatta dai funzionari e che così procede a fatica. Insomma è come avere un acquedotto pieno d’acqua ma dal rubinetto escono solo poche gocce.”



“Con la quarantena è diventata lampante un’altra grave criticità. Nel 2015 la legge che ha trasferito manutenzione, vigilanza, controllo e aspetti logistici dai Comuni al ministero e da questo a cascata a Corte d’appello e tribunali, ha reso il sistema elefantiaco. Hanno accentrato tutto, ma nei tribunali sono assenti figure specializzate nella gestione e manutenzione dei fabbricati.In questi anni abbiamo subito il blocco dell’impianto elettrico, del riscaldamento, guasti all’impianto antincendio e via dicendo. Comprendo che le risorse economiche siano limitate, ma in fase di emergenza ritardi e carenze sono diventati ancora più gravi. Il regime di spesa accentrato si muove in manieralenta e pesa su un sistema incredibilmente fragile dopo anni di mancata manutenzione. Durante l’emergenza le criticità logistiche che avrebbero richiesto tempi celeri sono emerse dirompenti con ritardi molto gravi”.“Dall’otto marzo all’11 maggio sono state fatte solo le attività previste dalla legge. Dal 15 maggio abbiamo ampliato del 50% l’opewratività, lasciando fuori solo l’attività istruttoria e dal 4 giugno, con il secondo provvedimento, ho aperto seppure con gradualità. Il 29 giugno saremo pienamente operativi. L’unica eccezione è che quando ci sono istruttorie con testimoni da sentire, per rispettare le norme di distanziamento abbiamo posto un limite di quattro persone nel penale e due nel civile, in attesa che il legislatore ci comunichi eventuali modifiche”.“Temo che ci sarà una caduta inevitabile di produttività. Quest’anno tra la crisi economica che impedirà a molte persone di fare causa e i ritardi, registreremo un sicuro decremento del numero procedimenti. Quanto ai ritardi accumulati non se riusciremo a recuperare. Non subito quanto meno. Nel civile, visto che i procedimenti sono meno numerosi probabilmente riusciremo a porre rimedio. Diversa la situazione nel penale, dove si potrà recuperare meno a causa di rigidità del procedimento. Di certo, per l’amministrazione della Giustizia, è stata un’esperienza negativa tanto più a Udine dove il tribunale stava registrando miglioramenti pure a fronte dei problemi evidenziati. Come se non bastasse, a breve se ne andranno in pensione altre sette persone nei prossimi mesi e non sono previsti rimpiazzi”.“Comprendo le ragioni del cittadino che si chiede se sia il caso di chiudere in agosto dopo due mesi di quarantena. Se non lavorassi qui dentro direi che hanno ragione, ma è pur vero che abbiamo continuato a operare anche durante la quarantena e i magistrati ne hanno approfittato per smaltire gli arretrati. Se comunque il legislatore ci avesse detto di ridurre la pausa non avremmo battuto ciglio”.