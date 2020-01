Giustizia, in Fvg si rischia la paralisi

Nuovo campanello d’allarme per la Giustizia in Fvg. A farlo ‘suonare’ è stato il presidente della Corte d'Appello di Trieste, Oliviero Drigani, alla vigilia dell'inaugurazione dell'Anno giudiziario: “Esiste un rischio di oggettiva paralisi. A livello distrettuale c'è un'enorme preoccupazione e i numeri testimoniano questa difficoltà. Nonostante il personale di magistratura sia numericamente sufficiente, perché gli organici sono pressoché coperti, tutto l'apparato amministrativo, tecnicamente e professionalmente più qualificato, non c'è".

Per quanto riguarda i direttori negli uffici giudicanti, il tasso di scopertura media in Fvg è al 43,3% (13 posti vacanti su 30), per i funzionari contabili al 33,3% (2 su 6), per i funzionari giudiziari al 52,3% (56 su 107), per i cancellieri esperti al 33,8% (23 su 68). Negli uffici requirenti mancano sette direttori su 15, non c'è il funzionario contabile, mancano 15 funzionari giudiziari su 33, 11 cancellieri esperti su 34. Sulla situazione hanno inciso anche gli effetti di Quota 100.

Drigani ha poi annunciato che, nelle prossime settimane, sarà messo a punto un protocollo con la Regione per la messa a disposizione di personale amministrativo. Fondamentali, poi, nuovi concorsi regionali o su macro-aree omogenee, così da limitare le richieste di trasferimento.

In merito ai tempi della giustizia, il presidente di sezione Igor Maria Rifiorati ha sottolineato che la durata dei dibattimenti penali alla Corte d'Appello si attesta a una media di 406 giorni, contro i 760 di media nazionale. I procedimenti pendenti sono 2.726, in aumento del 17,7%. "Un aumento dovuto al fatto che in due anni sono giunti in Appello i processi di tre anni, a causa di uno sblocco degli adempimenti da parte del personale amministrativo, in difficoltà numerica per portarli a termine".