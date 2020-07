Giustizia inceppata da prescrizioni a raffica

La pandemia continua a creare problemi. Anzi, nel caso della Giustizia, le tossine produrranno i loro effetti fra qualche mese sommandosi a un veleno che agisce da tempo. Molti processi penali salteranno anche nella nostra regione nei vari gradi di giudizio a causa della prescrizione dei termini, nonostante i nostri tribunali abbiano garantito in questi anni una qualità del servizio di gran lunga superiore a quella di altre aree del Paese. La conferma arriva da Oliviero Drigani, presidente della Corte di appello di Trieste, che con grande chiarezza ha tracciato un quadro della situazione.

L’emergenza per il Covid-19 ha provocato il forte rallentamento dell’amministrazione della Giustizia riducendo l’attività degli uffici giudiziari? “L’attività è stata ridotta, ma meno di quanto si pensi, anche se rispetto ai livelli molto elevati garantiti prima della Pandemia, il rallentamento può apparire vistoso. Abbiamo una situazione a macchia di leopardo a seconda degli uffici e dei territori, con situazioni dove i recuperi saranno non solo possibili, ma abbastanza rapidi e altre dove invece ci saranno pesanti conseguenze. Queste differenze dipendono da difficoltà pregresse alla Pandemia, che la stessa ha amplificate, legate in particolare alle gravissime carenze di organico. In Corte d’appello il recupero sul versante del diritto civile avverrà in tempi ragionevolmente brevi, anche perché negli ultimi tre mesi i colleghi hanno continuato a lavorare e conto entro l’anno di colmare i ritardi. La situazione invece è grave nel settore penale. Le criticità accumulate sono tali da limitare la possibilità di ristabilire una situazione normale. Sta per andare via Igor Maria Rifiorati che aveva un’elevata capacità di organizzazione dell’ufficio e chi arriverà avrà bisogno di tempo. Ora la sezione penale è certamente in difficoltà. In generale pesano ovunque le gravi scoperture di organico del personale amministrativo. Continuo a ricevere le sollecitazioni di avvocati preoccupati per i ritardi perché le cancellerie non riescono a stare al passo con la produzione dei magistrati e non certo perché lavorano poco. Basta un granellino per inceppare tutto il meccanismo della macchina giudiziaria nell’attività ordinaria, ma ora abbiamo a che fare con sassi. Nel settore civile, i problemi su Trieste riguardano i ricorsi dei rifugiati che sfiorano circa un terzo del contenzioso. Pordenone e Udine saranno in grado di rimettersi in carreggiata in tempi brevi, mentre Gorizia vive una situazione particolare nel senso che è stato fatto un gran lavoro nello smaltimento dei processi civili, mentre nel penale non si registrano carichi particolari”.



“Perché in uffici rimasti senza personale è molto difficile far fronte alle procedure imposte dal Codice e fissate a garanzia della persona. Non è un caso se a patire maggiormente, in questo momento sono. Nonostante l’impegno di amministrativi e magistrati è come avere una vettura che procede con due ruote anziché quattro”.“Temo proprio che sarà questo lo scenario nei prossimi mesi., essendo il capo di questo ufficio. Ora non solo manca personale, ma ci sarà pure l’avvicendamento alla guida della sezione penale e chi arriverà, avrà bisogno di tempo per prendere le misure”.. Se uno di questi non funziona a dovere il livello concreto di democrazia non può che risentirne”.





Il progresso tecnologico avanza a fatica nelle aule

I magistrati ci sono, i computer non mancano, a differenza dei cancellieri, ma temiamo che non sia solo questo il problema che stringe alla gola la nostra Giustizia. Nel corso di questo approfondimento abbiamo dialogato con molti interlocutori, ma abbiamo avuto l’impressione che, oltre a motivi squisitamente formali, come per esempio l’impossibilità di celebrare il processo penale per via telematica date le regole fissate a garanzia delle persone, ci sia dell’altro. Ovvero, la quarantena ha dimostrato che molti passaggi si potrebbero tranquillamente compiere usando proprio le tecnologie digitali, ma che un po’ per difficoltà nell’utilizzare questi nuovi strumenti, un po’ per la scarsa propensione ad abbandonare prassi consolidate e dunque affidabili, anche i magistrati facciano una certa fatica a cercare nuove strade. Capita così che semplici udienze dove immancabilmente si dispone un rinvio o altre che hanno un contenuto puramente formale siano fissate fisicamente davanti al giudice con l’inevitabile rinvio, in attesa che cessi l’emergenza, quando invece basterebbe un collegamento (pratica per altro sperimentata da alcuni magistrati). C’è però dell’altro, e questa volta ha a che fare con le norme: ovvero per i difensori è sempre più spesso preferibile puntare alla prescrizione con tattiche dilatorie - lecite perché il loro compito è appunto quello di difendere l’assistito - anziché puntare all’assoluzione. Il problema insomma resta il penale, perché nel civile ormai la gran parte dei legali preferisce favorire la soluzione extragiudiziale, tanto più che ricorrere ormai ha dei costi talmente alti da scoraggiare anche chi sa di avere perfettamente ragione.