Gleris, da settembre via ai lavori della rotatoria

Scatta il conto alla rovescia per la realizzazione della rotatoria in frazione di Gleris, lungo la strada regionale 463, all’altezza dell’intersezione con via Morsano e via Cordovado, che metterà in sicurezza uno degli ingressi viari principali di San Vito al Tagliamento. Sarà anche l’occasione per abbattere le barriere architettoniche così da rendere più sicuro per i residenti il transito ciclopedonale di questo ambito della frazione, a due passi dalla chiesa parrocchiale.



Se da un lato, dopo che lo scorso aprile, in piena emergenza Covid-19, la Giunta comunale di San Vito ha dato il via libera al progetto esecutivo così da trovarsi pronti per la fase della ripartenza, nell’ultima riunione di Giunta Sindaco e Assessori hanno confermato la non assoggettabilità

a VAS (Valutazione Ambientale Strategica) dell’opera. Nel frattempo, gli uffici hanno proceduto alla gara d’appalto per la realizzazione della rotaroria: ad aggiundicarsi il lavoro è stata la ditta Mingotti Srl con sede a Tavagnacco. Importo lavori: 217.562 Euro (più IVA). Durata del cantiere da contratto: 100 giorni. Insomma poco più di tre mesi. Complessivamente l’intervento ha un costo di 400 mila euro (fondi propri comunali) e si prevede che parta a settembre.



Il progetto vedrà nelle prossime settimane l’ultimazione delle procedure a partire da quelle di assegnazione. Iter che nei mesi scorsi ha ricevuto il primo via libera dal consiglio comunale relativamente alla variante con il vincolo dell’esproprio e con l’approvazione del progetto, che comporta anche la dichiarazione di pubblica utilità, di una piccola porzione di terreno (circa 300 mq) che si trova nella proprietà della Parrocchia dei Santi Stefano, Sabina e Antonio da Padova. Un’opera attesa, soprattutto dai residenti, per migliorare la sicurezza dell’area rispetto a un strada attraversata al giorno da circa 10 mila veicoli e camion. Un progetto che si è sbloccato in seguito al fatto che il Comune ha ottenuto lo scorso anno - dopo diversi solleciti - parere positivo da parte di Friuli Venezia Giulia Strade.Qualche dettaglio in più del progetto. L’elaborato tecnico prevede la realizzazione di una rotatoria al posto del trafficato incrocio tra via Cordovado (strada regionale 463) e via Morsano. E’ stato progettato di ricavare anche un tratto ciclopedonale in via Morsano e di adeguare alcuni marciapiedi, secondo quanto previsto dal Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBAC) oltre a realizzare un percorso ciclopedonale. Occhio particolare anche alla sicurezza idraulica: previsti nuovi pozzetti, caditoie e raccordi che consentiranno di convogliare l’acqua raccolta nell’impianto di fognatura bianca già attivo. L’intervento complessivo prevede poi nuova illuminazione a led e una serie di opere per superare le barriere architettoniche.Il cantiere dovrebbe concludersi prima di Natale. Un’opera attesa, con un iter complesso e lungo che si sta perfezionando e che dopo l’estate potrà partire. “Si va a mantenere un impegno assunto con la comunità di Gleris, qualificandone il centro - afferma il Sindaco Antonio Di Bisceglie -. Questo, in attesa di ulteriori interventi di miglioramento e di riqualificazione complessiva del sistema di viabilità locale che miglioreranno la sicurezza, a beneficio prima di tutto dei residenti”.