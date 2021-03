Gli alpini piangono la scomparsa del generale Baraldi

Come si dice, usando un’espressione tipica del linguaggio alpino, è “andato avanti” il generale Vittorino Baraldi.

Originario di Latisana, cittadina che nel 1983 gli ha conferito il Premio di Natale per aver onorato la propria terra d’origine, iscrivendolo nell’albo d’onore, Baraldi ha conseguito nel 1964 il brevetto come pilota di aeroplano presso la Scuola di Volo Velivoli Leggeri di Fertilia (Alghero). In seguito quello di pilota di elicottero presso il Centro di Aviazione Leggera dell’Esercito di Viterbo.



Accanto alla passione del volo si collocava l’altra grande passione della sua vita, la montagna e l’attaccamento ai valori dell’essere alpino. Presso il Battaglione Cividale a Chiusaforte, nella Caserma Zucchi, Baraldi ha prestato servizio come comandante della 20^ compagnia, con la quale ha partecipato all’adunata degli Alpini a Udine nel 1974.



Dal dicembre del 1975 è stato inquadrato come pilota nel 4° Raggruppamento ALE Altair a Campoformido. Dalle 21:00 del 6 maggio del 1976, ora alla quale si trovava in volo notturno sopra la città di Udine, fino al dicembre dello stesso anno, si è reso immediatamente attivo nelle operazioni di soccorso alle popolazioni del Friuli, motivo per cui la sua Brigata Alpina di appartenenza, la Julia, era stata in seguito decorata della Medaglia d’oro al valor civile.



Baraldi e i suoi colleghi hanno agito allora in condizioni molto delicate e tutt’altro che facili, operando spesso al limite della resistenza fisica e della sicurezza operativa. Nel 1977 Baraldi ha ricevuto dall’allora sottosegretario all’interno, Giuseppe Zamberletti, il Diploma di Benemerenza e la medaglia commemorativa per aver contribuito in modo significativo nell’opera di salvataggio di vite umane, di sgombero dei feriti e di rifornimento di materiali essenziali.Dal novembre del 1979 all’agosto del 1980, Baraldi è stato Comandante del Battaglione Alpini Cividale, sempre a Chiusaforte, prima di lavorare al 5° Raggruppamento Aviazione Leggera dell’Esercito Ale “Rigel” di stanza presso l’aeroporto “Francesco Baracca” di Casarsa della Delizia.Nel 1983 ha contribuito con il suo reparto alle operazioni di aiuto alle popolazioni del Friuli dopo l’alluvione.Nel 1985 ha coordinato le operazioni di volo per il trasporto a Vicenza dei medici incaricati dell’espianto del cuore di un giovane deceduto e il suo successivo rientro a Udine, per il primo trapianto in Friuli, da parte dell’equipe del professor Puricelli.Al Battaglione Cividale e ai suoi alpini, che in queste ore lo ricordano a centinaia con commovente affetto, Baraldi è sempre stato orgogliosamente vicino, partecipando a tutti gli eventi commemorativi fino alla malattia, che lo ha sottratto all’affetto della moglie Ada, dei figli Patrizia e Alessandro, nonché dei quattro nipoti a cui ha dedicato molte delle sue attenzioni.