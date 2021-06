Gli deve vendere droga, lo rapina minacciandolo con una pistola

Esplose due colpi in aria e poi minacciò un giovane nigeriano di sparargli alla gamba se non gli avesse consegnato i soldi in suo possesso: un 23enne di Varmo è stato condannato con il rito abbreviato a quattro anni e sei mesi di reclusione e 2mila euro di multa.

E’ la sentenza che il gup di Udine Carlotta Silva ha comunicato al 23enne, in custodia cautelare in carcere, relativa all’accusa di rapina per un fatto avvenuto l'1 aprile 2020 ai danni di un ventenne di origini nigeriane residente a Fiume Veneto. Il giovane è stato, invece, assolto dalle accuse di detenzione e porto d’armi.

Stando alle ricostruzioni, quella sera il 23enne incontrò la persona rapinata nelle vicinanze della Coop di Goricizza, in Comune di Codroipo. Lo straniero gli aveva dato appuntamento con la scusa di acquistare dello stupefacente e per parlare di una comune amica. I due si erano poi appartati in un boschetto e qui il friulano avrebbe tirato fuori una pistola ed esploso due colpi in aria, minacciando il giovane nigeriano di sparargli alla gamba se non gli avesse consegnato i soldi in suo possesso, 835 euro in tutto.

Gli inquirenti, nei giorni seguenti, avevano trovato il bossolo di una cartuccia a salve. Quella sera stessa, la vittima si era presentata a casa del 23enne per farsi restituire la somma, ma lui non c'era perché fermato dai Carabinieri vicino alla stazione ferroviaria di Udine in possesso di 16 grammi di hashish, mezzo grammo di cocaina e gli 835 euro rubati. Nelle ore seguenti c'era stato uno scambio di messaggi tra i due in merito alla vicenda, che però non portò alla restituzione del denaro.

“Sono soddisfatta, seppur non del tutto - spiega l’avvocato Nicoletta Menosso che difende il 23enne - per l’entità della pena e soprattutto per le due assoluzioni riguardanti l’arma. Attendo con ansia le motivazioni della sentenza per valutare il ricorso in appello, anche perché sono convinta che non si trattò di rapina”.