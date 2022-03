Gli F-16 di Aviano pattugliano il Mar Nero

Continuano le operazioni di supporto alle forze Nato della Base Usaf di Aviano. Come comunica il 31esimo Fighter Wing sulla sua pagina Facebook, gli F-16 del 555esimo Fighter Squadron stanno operando come parte importante della missione di polizia aerea potenziata 24 ore su 24 del Patto Atlantico nel Mar Nero. I velivoli Usa stanno pattugliando i confini Nato per rafforzare la sicurezza della regione attraverso lo spazio aereo alleato.

Ieri, gli Stati Uniti avevano inviato i soldati assegnati alla 173esima brigata aviotrasportata in Lettonia. I militari avevano viaggiato con l’aiuto del 724esimo Air Mobility Squadron e altri elementi di supporto all'interno del 31esimo Fighter Wing di stanza ad Aviano.