Gli immigrati? Devono pagare il biglietto

A Udine continua a tenere banco la questione migranti. Dopo la richiesta di stabilire un chiaro ‘coprifuoco’ per gli ospiti dell’ex caserma Cavarzerani, il sindaco Pietro Fontanini interviene anche sui venti stranieri – accolti nella struttura di via Cividale – che sono stati pizzicati ieri su un bus di linea senza biglietto.

“Ieri i controllori della Saf hanno bloccato 20 ospiti della Cavarzerani che erano saliti in via Cividale sull’autobus senza aver acquistato il biglietto”, scrive il primo cittadino in un post su Facebook. “L’operazione di controllo ha coinvolto anche la Polizia locale di Udine e i Carabinieri, che dopo aver identificato 20 persone prive di biglietto, le hanno sanzionate. Complimenti alle Forze dell’ordine e alla Saf per questa importante operazione che vuole tutelare gli onesti e che mi auguro continui. Ai richiedenti asilo vengono consegnati, ogni giorno, 2,5 euro per le spese personali. Hanno, quindi, i soldi per pagare il biglietto”.