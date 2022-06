Gli revocano il porto del fucile, ma aveva il Covid

Aveva contratto il Covid e non era potuto andare all’appuntamento in Prefettura per vedere le carte del procedimento di revoca del porto del fucile da caccia.

La Prefettura ha quindi concluso l’iter, togliendogli il permesso, ritenendo che si fosse disinteressato della cosa.

L’uomo, un cacciatore del Cividalese, è ricorso al Tar del Friuli Venezia Giulia. Il giudice amministrativo gli ha dato ragione e annullato la revoca. Il ricorrente, infatti, aveva chiesto a più riprese un nuovo appuntamento via mail, senza però ottenere risposta.

Per il Tar tutto dipese non dal disinteresse del cacciatore, ma della inaccessibilità-incontattabilità della Prefettura e della Questura e, in ogni caso, dall’inadeguata presa in carico della posta in arrivo da parte degli uffici.