Gli rubano il borsello mentre fa la spesa

A fine novembre, un imprenditore di 56 anni aveva subito e denunciato ai Carabinieri il furto del borsello mentre stava facendo la spesa tra i reparti di un supermercato del Tarvisiano. Da quel momento erano partite le indagini dei militari che, in breve tempo, hanno portato a individuare il responsabile. Si tratta di un pensionato di 65 anni della zona, che si era appropriato del marsupio lasciato incustodito dalla vittima per alcuni secondi nel carrello della spesa.

Il derubato, che in un primo momento non si era accorto del furto, aveva continuato il proprio giro di acquisti ed era stato in seguito contattato dai dipendenti del supermercato, che avevano rinvenuto il borsello in uno dei reparti del punto vendita. All’interno, oltre alle varie carte di credito e a effetti personali, c'erano 400 euro, ma risultavano mancare ben 500 euro in banconote da 100. Il responsabile del borseggio aveva preso solo parte dei contanti, per poi abbandonare poco lontano, in un altro reparto, ciò che aveva ritenuto “superfluo”.

L'autore del furto è stato identificato anche grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza interna del supermercato. Il 65enne dovrà ora rispondere di furto alla Procura di Udine.