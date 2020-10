Gli rubano il borsello, se la prende con gli arredi del bar

Ieri mattina la Polizia di Stato di Trieste ha denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, danneggiamento, minacce, inosservanza dei provvedimenti dell’autorità e per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità un cittadino italiano, nato a Molfetta nel 1991.

La Volante era intervenuta in piazza Perugino, dopo la segnalazione di una persona in stato di agitazione, che aveva danneggiato cassonetti e arredi esterni di un locale. Nella nottata il 30enne aveva subito il furto del borsello all’interno del locale ed era tornato per reclamare. Ma la sua protesta è degenerata. Accompagnato in Questura, dopo gli atti rito, è stato denunciato.