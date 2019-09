Gli rubano lo scooter e lo contattano per rivenderglielo

Nei giorni scorsi, il personale del Nucleo di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale di Trieste è intervenuto in viale XX Settembre in seguito della segnalazione di un cittadino a cui era stato rubato lo scooter il giorno prima.

L’uomo riferiva agli operatori che, dopo il furto del Yamaha Tmax, era stato contattato da un’utenza albanese; l’interlocutore gli aveva richiesto del denaro in cambio della restituzione del mezzo, inviando una foto delle chiavi e le istruzioni da seguire per il pagamento. A chiusura del messaggio era stata chiaramente riferito che se il pagamento non avveniva lo scooter sarebbe stato bruciato.

L’uomo si era quindi recato in zona San Giusto dove aveva consegnato il denaro a un complice, ricevendo le chiavi e le informazioni sul luogo dove era stato parcheggiato. Qualche ora dopo il proprietario ha riconisciuto in zona viale XX Settembre l’uomo a cui aveva consegnato il denaro mentre camminava in compagnia di altre tre persone; la segnalazione fatta alla Polizia Locale ha permesso agli operatori di intervenire e bloccare il gruppo.

Un minorenne e un cittadino kosovaro del 2000 sono quindi stati denunciati per ricettazione e concorso in estorsione.