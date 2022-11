Gli studenti tornano in piazza

Anche in Fvg oggi gli studenti sono tornati in piazza, questa volta non per il clima, ma per chiedere al Governo maggiore attenzione all'istruzione. A Udine, la manifestazione ha registrato un corteo di oltre 150 giovani, tra ragazzi delle superiori e dell'Università, che, dal centro studi, ha raggiunto piazza I Maggio, dove si sono tenuti gli interventi.

Molte le richieste all'Esecutivo Meloni, dal diritto allo studio allo stop all’alternanza scuola-lavoro, dal benessere psicologico a una maggiore rappresentanza, senza dimenticare la necessità di interventi sull'edilizia scolastica. “Da mesi stiamo organizzando assemblee pubbliche per discutere delle problematiche della scuola. Il sistema va cambiato: la scuola deve tornare al centro dei programmi della politica, bisogna invertire la tendenza al definanziamento dei saperi" sostengono dai collettivi studenteschi.

Sul fronte universitario uno dei temi caldi è, invece, quello dell'assenza di una Casa dello studente e di soluzioni abitative a prezzo calmierato per chi frequenta l'Ateneo di Udine.

Anche a Gorizia gli studenti si sono mobilitati contro il Governo Meloni e la retorica del 'finto merito'. Al centro delle proteste l’opposizione alla misura dell’alternanza scuola-lavoro e il caro-istruzione. “No alla scuola dei padroni” è uno dei principali slogan su cui si sono mobilitati i ragazzi. “Tre studenti sono morti in un anno durante i percorsi di Pcto e, mentre continuano a mandarci a lavorare gratis e senza nessuna tutela nelle aziende, il ministro Valditara ci parla di merito. Non può esistere meritocrazia in un sistema scolastico classista, che accentua le disuguaglianze tra gli studenti nell’accesso allo studio” dichiarano i ragazzi. “Le nostre scuole cadono a pezzi, l’istruzione costa sempre di più ma si aumentano le spese militari. Questi non sono gli interessi degli studenti! Dalle piazze di oggi in tutta Italia lanciamo un messaggio chiaro al nuovo Governo: soldi alla scuola, non alla guerra”.