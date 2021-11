Gli trovano in casa un fucile, cartucce e tre spade

Un 54enne di Treppo Grande è stato condannato dal Tribunale di Udine a un anno e tre mesi di reclusione, pena sospesa, per detenzione illegale e abusiva di armi.

Nel marzo 2019 i Carabinieri avevano trovato nella casa in cui l’uomo coabitava con altre due persone e dove ha sede la sua ditta un fucile calibro 12, 23 cartucce e tre spade.

In particolare, i militari hanno rinvenuto due daghe e una spada takoba, lama a doppio taglio di circa un metro tipica delle popolazioni del Sahel occidentale, come i tuareg.

“Nonostante non fossero sue - ha spiegato il difensore, l’avvocato Paolo Viezzi - il mio assistito mostrò ai carabinieri dove fossero le armi e per questo è stato ritenuto responsabile della detenzione. C’è più di qualche ragione - ha concluso il legale - per ricorrere in appello”.