Go(to)gether, il progetto per combattere la povertà educativa

Un progetto di sostegno che mira a supportare anche la genitorialità, quando diventa indispensabile, attraverso un’attività domiciliare portata avanti da educatori che affiancano i ragazzi in età scolare che necessitano di un supporto per limitare gli effetti negativi della povertà educativa. Il progetto “Go(to)gether”, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile con il bando “Un passo avanti”, è l’iniziativa portata avanti Nel Friuli Occidentale da Cittadella della formazione e della solidarietà-Fondazione Opera Sacra Famiglia che coinvolge 300 tra educatori, docenti e coordinatori che operano in 5 macro aree (Pordenone, Azzano Decimo, San Vito al Tagliamento, Maniago, Sacile) collaborando con 8 Istituti comprensivi, 7 enti del Privato sociale e 6 enti pubblici, in primis Comune di Pordenone e Asfo (Azienda sanitaria Friuli Occidentale).



"In pochi mesi di attività alcuni degli obiettivi più importanti sono stati raggiunti – spiega soddisfatta la responsabile del progettoper la Cittadella della formazione e della solidarietà-Fondazione Opera Sacra Famiglia – quello che inizialmente nasceva come una rete che coinvolgeva scuole, servizi sociali e famiglie ha accresciuto il raggio di azione, perché ai bambini iscritti ai percorsi in breve si sono aggiunti fratelli, cugini e amici. Se la barriera della lingua a volte poteva sembrare un ostacolo grazie alla mediazione degli educatori qualche genitore è riuscito ad abbattere il muro, unendosi ai gruppi di lavoro. Dopo una fase di formazione, il progetto è entrato nel vivo: a oggi sono 130 le famiglie e 190 i bambini e ragazzi della provincia di Pordenone coinvolti nell’iniziativa".L’obiettivo dell’iniziativa coordinata dalla Cittadella della formazione e della solidarietà-Fondazione Opera Sacra Famiglia è contrastare il triste fenomeno della povertà educativa che nel Friuli Occidentale colpisce il 10% della popolazione e, in particolare, i ragazzi di età compresa tra i 6 e i 17 anni che, in termini di conseguenze psicologiche e sociali, pagano il prezzo maggiore imposto da questa pandemia. Per questo motivo i 23 partner che partecipano al bando triennale “Un passo avanti – Idee innovative per il contrasto della povertà educativa minorile” hanno tradotto in pratica i principi del bando europeo, ognuno per il proprio ambito di competenza.Filo conduttore dell’iniziativa è il programma “Pippi”, per il quale è stata avviata una formazione ad hoc, rivolto alle famiglie in cui c’è una carenza significativa o un’assenza di risposte ai bisogni di un bambini, bisogni riconosciuti come fondamentali sulla base delle conoscenze scientifiche attuali e dei valori sociali adottati dalla collettività di cui il bambino fa parte. L’obiettivo aumentare la sicurezza dei bambini e migliorare la qualità del loro sviluppo, per prevenire forme più gravi di maltrattamento e gli eventuali allontanamenti dei bambini dalle famiglie.Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale “Con i Bambini”, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione “Con il Sud” ().