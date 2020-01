A Gonars continua la caccia al vincitore del secondo premio della Lotteria Italia. In paese c'è grande entusiasmo e tutti s'interrogano su chi possa essere il fortunato che ha acquistato, in una ricevitoria dell'Autogrill, il tagliando che vale 2,5 milioni di euro.

In mattinata si era diffusa la voce che ad acquistare il biglietto baciato dalla Dea Bendata fosse stato un residente del paese, un uomo di mezza età in situazione di bisogno. Rumor che, al momento, non ha trovato conferme ufficiali.