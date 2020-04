Gonars, incendio distrugge un capannone

Un vasto incendio è scoppiato in un capannone in via Nazario Sauro, a Gonars, poco dopo le 15, per cause in corso di accertamento. Dopo l'allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco Volontari di Codroipo insieme ai colleghi di Cervignano del Friuli e del Comando di Udine. Sul posto anche il sindaco di Gonars, Ivan Diego Boemo e i carabinieri. I danni sono ingenti.

Pare fossero in corso lavori sulle coperture. La colonna di fumo si è levata molto alta, visibile da chilometri di distanza.