Un camion adibito al trasporto della nettezza urbana con compattatore è finito fuori strada nella tarda mattinata di oggi a Gonars. Per fortuna il conducente non è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli per la messa in sicurezza del veicolo e per contenere uno sversamento di liquidi.